Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3

Голы: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Висса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+6

В стартовом составе хозяев на поле вышел Егор Ярмолюк. Украинец занял место центрального полузащитника, пишет 24 Канал.

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Зрелищный матч в Лондоне

Гости быстро открыли счет в матче. На 14-й минуте хавбек "красных дьяволов" Маунт получил пас от Гарначо и отправил мяч в нижний угол ворот.

"Пчелы" проснулись на 27-й минуте. После суматохи в штрафной площадке в собственные ворота срезал защитник МЮ Люк Шоу.

Благодаря дублю Шаде и голу Висса "пчелы" довели счет до разгромного – 4:1. Однако подопечные Аморима не сдались и боролись до конца.

Сначала Гарначо после передачи Эриксена пробил в правую девятку. А на 6-й компенсированной минуте гол Диалло свел перевес Брентфорда до минимума. Однако этого не хватило для камбэка.

Брентфорд одержал победу со счетом 4:3. Егор Ярмолюк отыграл 68 минут и получил оценку от WhoScored 6,7 балла.

Видеообзор матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед