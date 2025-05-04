Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3

Голи: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Вісса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Діалло, 90+6

У стартовому складі господарів на поле вийшов Єгор Ярмолюк. Українець зайняв місце центрального півзахисника, пише 24 Канал.

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Гості швидко відкрили рахунок у матчі. На 14-й хвилині хавбек "червоних дияволів" Маунт отримав пас від Гарначо та відправив м'яч у нижній кут воріт.

"Бджоли" прокинулися на 27-й хвилині. Після метушні у штрафному майданчику у власні ворота зрізав захисник МЮ Люк Шоу.

Завдяки дублю Шаде та голу Вісса "бджоли" довели рахунок до розгромного – 4:1. Проте підопічні Аморіма не здалися та боролися до кінця.

Спочатку Гарначо після передачі Еріксена пробив у праву дев'ятку. А на 6-й компенсованій хвилині гол Діалло звів перевагу Брентфорда до мінімуму. Однак цього не вистачило для камбеку.

Брентфорд здобув перемогу з рахунком 4:3. Єгор Ярмолюк відіграв 68 хвилин та отримав оцінку від WhoScored 6,7 бала.

Відеоогляд матчу Брентфорд – Манчестер Юнайтед