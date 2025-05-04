Брентфорд с Ярмолюком победил Манчестер Юнайтед в голевой перестрелке с 7 голами
- Брентфорд победил Манчестер Юнайтед со счетом 4:3 в матче с семью голами, где Егор Ярмолюк сыграл 68 минут.
- После поражения Манчестер Юнайтед оказался на 15 месте в турнирной таблице с 39 очками, а Брентфорд на 9 месте с 52 очками.
В 35-м туре Английской Премьер-Лиги Брентфорд на своем поле принимал Манчестер Юнайтед. Соперники порадовали футбольных гурманов ливнем голов.
Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:3
Голы: Шоу, 27 (автогол), Шаде, 33, 70, Висса, 74 – Маунт, 14, Гарначо, 82, Диалло, 90+6
В стартовом составе хозяев на поле вышел Егор Ярмолюк. Украинец занял место центрального полузащитника, пишет 24 Канал.
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Зрелищный матч в Лондоне
Гости быстро открыли счет в матче. На 14-й минуте хавбек "красных дьяволов" Маунт получил пас от Гарначо и отправил мяч в нижний угол ворот.
"Пчелы" проснулись на 27-й минуте. После суматохи в штрафной площадке в собственные ворота срезал защитник МЮ Люк Шоу.
Благодаря дублю Шаде и голу Висса "пчелы" довели счет до разгромного – 4:1. Однако подопечные Аморима не сдались и боролись до конца.
Сначала Гарначо после передачи Эриксена пробил в правую девятку. А на 6-й компенсированной минуте гол Диалло свел перевес Брентфорда до минимума. Однако этого не хватило для камбэка.
Брентфорд одержал победу со счетом 4:3. Егор Ярмолюк отыграл 68 минут и получил оценку от WhoScored 6,7 балла.
Видеообзор матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед
- В турнирной таблице Брентфорд находится на 9 месте с 52 очками. До зоны еврокубков "пчелам" не хватает 8 баллов.
- Манчестер Юнайтед идет на 15 месте. У "красных дьяволов" 39 очков в 35 матчах.