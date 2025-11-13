Экс-чемпион мира оценил величие Усика, сравнив его с легендами бокса

Александр Усик в июле стал первым в истории боксером, который трижды завоевывал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он покорил крузервейт, а затем зачистил и супертяжелый дивизион.

После этого в экспертных кругах и среди фанатов ходит немало разговоров относительно места украинца в боксерской иерархии. Своим мнением по этому поводу поделился и Майрис Бриедис, сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "И грянул Грэм".

Что сказал Бриедис об Усике?

Бывший чемпион мира выразил восхищение Александром Усиком. Он назвал действующего абсолюта хевивейта великим боксером, отметив, что люди не до конца понимают, насколько он выдающийся.

Посмотрите: Тайсон падал в нокауты, имел поражения. То же самое касалось Мухаммеда Али. А Усик прошел всю карьеру без единого поражения. Поэтому он и лучше. В любителях он выиграл все, в профессионалах – также. Сначала стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а затем завоевал все пояса в супертяжелом весе. Он достиг всего, чего только можно – такого больше никто не делал,

– сказал латвиец.

Отметим, Бриедис в свое время также делил ринг с Усиком. Они дрались в январе 2018 года и тогда украинец победил по очкам. То поражение стало первым для латвийца, который до того имел рекорд 23:0.

Смотрите видеообзор боя Усик – Бриедис

Отметим, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником Александра Усика, однако его обязали защищать пояс WBO против Фабио Уордли. Ранее Майрис Бриедис на своем ютуб-канале высказался об этом потенциальном противостоянии, заявив, что это будет односторонний бой.

"Для Усика это как десерт. Самый опасный соперник для украинца сейчас – это Мозес Итаума, потому что это совсем другая школа бокса. Это настоящая школа бокса, а не просто драка. Если Мозес встретится с Фабио – без сомнения, Итаума выиграет досрочно. А если Фабио выйдет против Усика – украинцу будет очень легко", – считает Майрис.

Что известно о Бриедисе?

Латвиец до 2008 года занимался кикбоксингом. Он становился чемпионом Европы в категории фулл-контакт, после чего начал профессиональную карьеру в боксе.

Становился чемпионом мира по версиям WBC, WBO и IBF в крузервейте.

Всего на профи-ринге провел 31 бой, в которых одержал 28 побед. Уступил только Усику и дважды Джею Опетае, после чего в августе 2024 года объявил о завершении карьеры.

Напомним, что в начале 2025 года Бриедис называл боксера, который "размажет" Усика. Он выделял именно австралийского бойца, однако условием было возвращение украинца в крузервейт.