После этого в экспертных кругах ходило немало разговоров о том, есть ли сейчас бойцы, которые способны создать украинцу серьезную конкуренцию. Своим мнением о том, кто больше всего заслуживает шанс разделить с ним ринг поделился и Барри Макгиган, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

Кто заслуживает на бой с Усиком?

Член зала боксерской славы сформировал рейтинг боксеров, которые могли бы претендовать на бой против Александра Усика. Он объяснил свою позицию, внеся в список десять бойцов.

Фабио Уордли. Он заслуживает быть первым. Как это часто бывало, Уордли уступал Джозефу Паркеру, но, как я и предполагал, нашел способ победить. Мозес Итаума. Левша с руками, быстрыми как молния, Итаума – самый интересный проспект на планете. Он бьет точно и сильно, а сочетание скорости и силы создает взрывной коктейль. Сможет ли он продержаться до конца? Выдержит ли он удар элитного боксера? Это единственные вопросы, на которые еще нужно ответить. Агит Кабаел. Непобедимый боксер с невероятным подбородком. Ему, возможно, не хватает того особого, что выделяет боксеров, но он выносливый и крепкий, что делает его вызовом для любого соперника. Джозеф Паркер. Породистый боксер. Он уже возвращался после поражений. Возможно, он сделает это снова. Некоторые видели заговорщицкий характер результата боя против Уордли. Я – нет. Вмешательство рефери спасло его от дальнейших проблем, за что он, возможно, еще будет благодарен. Даниэль Дюбуа. Уязвимый, но мощный. Дюбуа имеет силу, чтобы выиграть у любого соперника, как он показал в жестокой расправе над Джошуа, и он достаточно молод, чтобы вернуться. Тайсон Фьюри. Есть ли у него желание и решимость вернуться? Если да, то Фьюри все еще на высоте и способен выиграть у любого. Но есть сомнения относительно его мотивации и желания снова пройти через это. Филип Хргович. Большой, атлетичный парень с хорошим ударом. Поражение от Дюбуа 16 месяцев назад, несомненно, было неудачей, но две хорошие победы с тех пор вернули его в игру. Чжан Чжилей. Показал себя как крепкий боксер и в хороший день может создать проблемы любому. Он огромный и имеет быстрые руки, что делает его тяжелым и опасным. Мартин Баколе. Его лучшие времена, возможно, уже позади. В феврале он потерпел тяжелое поражение от Паркера, когда выглядел слишком тяжелым. Он большой и сильный, и если он сбросит несколько килограммов, это может в значительной степени оживить его карьеру. Энтони Джошуа. Мы ждем, что принесет следующий год, но, судя по текущему положению дел, поражение от Дюбуа, кажется, положило конец его шансам в третий раз выиграть титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Однако никогда не говорите никогда.

Справка. С тремя боксерами из этого списка Александр Усик уже дрался, причем по два раза. Он побеждал Тайсона Фьюри, Даниэля Дюбуа и Энтони Джошуа.

Отметим, что накануне бывший чемпион мира Энди Руис рассказал, что имел разговор с Александром Усиком об очном бое. Украинец удивил его своим ответом.

Напомним, что пока неизвестно, кто станет следующим соперником действующего абсолюта. Организация WBO обязала его защищать пояс против Фабио Уордли, который занимает второе место в рейтинге лучших боксеров супертяжелого веса по версии BoxRec. Однако украинец придерживается информационной тишины и инсайдеры считают, что может отказаться от титула ради другого более привлекательного коммерчески боя.