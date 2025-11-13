Після цього в експертних колах і серед фанатів ходить чимало розмов щодо місця українця в боксерській ієрархії. Своєю думкою щодо цього поділився й Майріс Брієдіс, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал "І гримнув Грем".

Читайте також Легенда боксу назвав 10 найцікавіших суперників для Усика

Що сказав Брієдіс про Усика?

Колишній чемпіон світу висловив захоплення Олександром Усиком. Він назвав чинного абсолюта хевівейту великим боксером, зазначивши, що люди не до кінця розуміють, наскільки він видатний.

Подивіться: Тайсон падав у нокаути, мав поразки. Те саме стосувалося Мухаммеда Алі. А Усик пройшов усю кар’єру без жодної поразки. Тому він і кращий. У любителях він виграв усе, у професіоналах – також. Спочатку став абсолютним чемпіоном у крузервейті, а потім здобув усі пояси у надважкій вазі. Він досягнув усього, чого тільки можна – такого більше ніхто не робив,

– сказав латвієць.

Зазначимо, Брієдіс свого часу також ділив ринг з Усиком. Вони билися в січні 2018 року й тоді українець переміг за очками. Та поразка стала першою для латвійця, який до того мав рекорд 23:0.

Дивіться відеоогляд бою Усик – Брієдіс

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра Усика, проте його зобов'язали захищати пояс WBO проти Фабіо Вордлі. Раніше Майріс Брієдіс на своєму ютуб-каналі висловився про це потенційне протистояння, заявивши, що це буде односторонній бій.

"Для Усика це як десерт. Найнебезпечніший суперник для українця зараз – це Мозес Ітаума, бо це зовсім інша школа боксу. Це справжня школа боксу, а не просто бійка. Якщо Мозес зустрінеться з Фабіо – без сумніву, Ітаума виграє достроково. А якщо Фабіо вийде проти Усика – українцю буде дуже легко", – вважає Майріс.

Що відомо про Брієдіса?

Латвієць до 2008 року займався кікбоксингом. Він ставав чемпіоном Європи в категорії фулл-контакт, після чого розпочав професійну кар'єру в боксі.

Ставав чемпіоном світу за версіями WBC, WBO та IBF у крузервейті.

Загалом на профі-рингу провів 31 бій, у яких здобув 28 перемог. Поступився лише Усику та двічі Джею Опетаї, після чого в серпні 2024 року оголосив про завершення кар'єри.

Нагадаємо, що на початку 2025 року Брієдіс називав боксера, який "розмаже" Усика. Він виділяв саме австралійського бійця, проте умовою було повернення українця у крузервейт.