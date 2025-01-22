Раніше український непереможний боєць не виключав можливість повернення у крузервейт. Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про такий потенційний сценарій.

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Сміливий прогноз

Він вважає, що Олександру Усику не варто цього робити. На думку латвійця, у цій ваговій категорії є боксер, який не залишить шансів українцю та зіпсує його бездоганну боксерську спадщину, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Sports.

"На місці Усика я б завершив кар'єру непереможеним і не переходив би у крузервейт. Це пов’язано з тим, що Олександр весь час набирав вагу. У разі повернення у крузервейт йому доведеться скидати вагу, а це великий стрес для організму.

Якщо Усик перейде знову в крузервейт і проведе там поєдинок проти Опетаї, то австралієць просто його розмаже. Не просто виграє, а повністю знищить. Олександр довго набирав цю вагу, цю м’язову масу, тож якщо зараз скине вагу, то в нього не буде сил. Тому, в тому, що Опетая виграє в Усика, я впевнений", – заявив латвієць.

Довідка. Джея Опетаю часто називають "Новим Усиком" через схожість стилів. Він провів на професійному рівні 27 боїв, у яких здобув усі перемоги (21 нокаутом).

Зазначимо, що протягом кар'єри Майріс Брієдіс бився з обома боксерами. Він один раз програв Олександру Усику та двічі австралійцю. Окрім них, латвієць нікому не поступався на професійному рівні.