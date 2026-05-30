Серебро завоевала казахстанская спортсменка Елизавета Матвеева, покорив высоту 1,85 метра. Третье место среди лидеров заняла греческая атлетка Панагиота Доси с результатом 1,80 метра, сообщает 24 Канал.

Где дальше будет выступать Куличенко?

Уже в статусе чемпионки кипрского турнира она отправляется в Рабат (Марокко) на третий этап Бриллиантовой лиги. Там ее ждет конкуренция с украинскими легкоатлетками:

Ярослава Магучих – олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка, для которой это будет первый старт в текущем летнем сезоне.

Юлия Левченко – лидер этапа в китайском Сямэне, где она уже завоевала "золото" с результатом 1,99 метра.

Женские соревнования по прыжкам в высоту в Рабате состоятся в воскресенье, 31 мая, в 20:25 по киевскому времени.

Что известно о предстоящих выступлениях Магучих и Левченко?

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих и Юлия Левченко готовятся к первой очной встрече в новом летнем сезоне Бриллиантовой лиги. Обе спортсменки подходят к соревнованиям в Марокко с разными целями и турнирным опытом. Для Левченко этот старт – шанс подтвердить свой успех после яркого начала сезона.

Ожидается, что именно украинки поборются за первое место на пьедестале. Основной вопрос, удастся ли Левченко воспользоваться своей замечательной соревновательной практикой, или Магучих уже на первом старте подтвердит статус лидера мирового рейтинга в прыжках в высоту.