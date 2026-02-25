Буде-Глимт творит сказку в дебютном сезоне: норвежцы сенсационно выбили финалиста Лиги чемпионов

На этой неделе в Лиге чемпионов продолжаются ответные матчи стадии 1/16 финала. Главная неожиданность этого раунда развернулась в противостоянии между Интером и Буде-Глимтом.

Норвежский клуб проводит свой дебютный сезон в основной стадии турнира. При этом Буде-Глимт уже успел наделать шума против грандов, сообщает 24 Канал.

Как создавалась сенсация Буде-Глимта?

"Желто-черные" уже успели обыграть Манчестер Сити и Атлетико, а также сыграть вничью с дортмундской Боруссией на этапе лиги ЛЧ. Теперь же Буде-Глимт шокировал в дуэлях против Интера.

В первом матче норвежцы выиграли дома 3:1, но многие фанаты списывали это на фактор своего поля. Команда принимает соперников за полярным кругом на искусственном газоне.

Ожидалось, что в Милане подопечные Кристиана Киву возьмут реванш. Однако действующий финалист Лиги чемпионов опозорился еще больше и позорно вылетел из турнира.

Интер не только не смог первым забить, а еще и пропустил дважды от гостей из Норвегии после перерыва. Героем встречи стал Йенс-Петер Хауге, на счету которого гол и результативный пас.

Интересно, что в свое время нападающий выступал за Милан, который является принципиальным соперником Интера. Хозяева все же смогли забить один мяч в ответ после углового. Но даже спасти ничью у "неррадзури" не получилось (1:2).

Как дела у Интера?