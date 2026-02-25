Буде-Глимт творит сказку в дебютном сезоне: норвежцы сенсационно выбили финалиста Лиги чемпионов
- Буде-Глимт сенсационно выбил Интер из Лиги чемпионов.
- Норвежский клуб победил миланцев в гостях со счетом 2:1.
На этой неделе в Лиге чемпионов продолжаются ответные матчи стадии 1/16 финала. Главная неожиданность этого раунда развернулась в противостоянии между Интером и Буде-Глимтом.
Норвежский клуб проводит свой дебютный сезон в основной стадии турнира. При этом Буде-Глимт уже успел наделать шума против грандов, сообщает 24 Канал.
Как создавалась сенсация Буде-Глимта?
"Желто-черные" уже успели обыграть Манчестер Сити и Атлетико, а также сыграть вничью с дортмундской Боруссией на этапе лиги ЛЧ. Теперь же Буде-Глимт шокировал в дуэлях против Интера.
В первом матче норвежцы выиграли дома 3:1, но многие фанаты списывали это на фактор своего поля. Команда принимает соперников за полярным кругом на искусственном газоне.
Ожидалось, что в Милане подопечные Кристиана Киву возьмут реванш. Однако действующий финалист Лиги чемпионов опозорился еще больше и позорно вылетел из турнира.
Интер не только не смог первым забить, а еще и пропустил дважды от гостей из Норвегии после перерыва. Героем встречи стал Йенс-Петер Хауге, на счету которого гол и результативный пас.
Интересно, что в свое время нападающий выступал за Милан, который является принципиальным соперником Интера. Хозяева все же смогли забить один мяч в ответ после углового. Но даже спасти ничью у "неррадзури" не получилось (1:2).
Обзор матча Интер – Буде-Глимт: смотреть видео
Как дела у Интера?
- Сказка Буде-Глимта продолжается. В дебютном сезоне в ЛЧ команда дошла уже до 1/8 финала, где сыграет с Манчестер Сити или Спортингом.
- А вот Интер прекращает свою еврокубковую борьбу. Это выступление контрастирует с прошлым сезоном, когда команда тогда еще Симоне Индзаги дошла до финала турнира.
- На своем пути "неррадзури" тогда выбили Баварию и Барселону. Однако в решающем матче ЛЧ итальянцы с треском проиграли ПСЖ (0:5).
- Для Интера это был третий еврофинал за пять лет. В 2020-м команда проиграла в решающем матче Лиги Европы Севилье (2:3). А в 2023-м "змеи" не смогли взять трофей Лиги чемпионов в матче против Манчестер Сити (0:1).
- Зато в текущем сезоне Серии А Интер уверенно идет к чемпионству. Подопечные Киву выиграли 13 из 14-ти последних матчей и лидируют в таблице, оторвавшись от Милана на десять баллов.