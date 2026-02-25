Буде-Глімт творить казку в дебютному сезоні: норвежці сенсаційно вибили фіналіста Ліги чемпіонів

Цього тижня в Лізі чемпіонів тривають матчі-відповіді стадії 1/16 фіналу. Головна несподіванка цього раунду розгорнулась у протистоянні між Інтером та Буде-Глімтом.

Норвезький клуб проводить свій дебютний сезон в основній стадії турніру. При цьому Буде-Глімт вже встиг наробити шуму проти грандів, повідомляє 24 Канал.

Як творилась сенсація Буде-Глімта?

"Жовто-чорні" вже встигли обіграти Манчестер Сіті та Атлетіко, а також зіграти внічию з дортмундською Боруссією на етапі ліги ЛЧ. Тепер же Буде-Глімт шокував у дуелях проти Інтера.

В першому матчі норвежці виграли вдома 3:1, але багато фанатів списували це на фактор свого поля. Команда приймає суперників за полярним колом на штучному газоні.

Очікувалось, що в Мілані підопічні Крістіана Ківу візьмуть реванш. Проте чинний фіналіст Ліги чемпіонів зганьбився ще більше та ганебно вилетів з турніру.

Інтер не тільки не зміг першим забити, а ще й пропустив двічі від гостей з Норвегії після перерви. Героєм зустрічі став Єнс-Петер Гауге, на рахунку якого гол та результативний пас.

Цікаво, що свого часу нападник виступав за Мілан, який є принциповим суперником Інтера. Господарі все ж змогли забити один м'яч у відповідь після кутового. Але навіть врятувати нічию у "неррадзурі" не вийшло (1:2).

Огляд матчу Інтер – Буде-Глімт: дивитися відео

Як справи у Інтера?