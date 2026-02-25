Буде-Глімт творить казку в дебютному сезоні: норвежці сенсаційно вибили фіналіста Ліги чемпіонів
- Буде-Глімт сенсаційно вибив Інтер з Ліги чемпіонів.
- Норвезький клуб переміг міланців в гостях з рахунком 2:1.
Цього тижня в Лізі чемпіонів тривають матчі-відповіді стадії 1/16 фіналу. Головна несподіванка цього раунду розгорнулась у протистоянні між Інтером та Буде-Глімтом.
Норвезький клуб проводить свій дебютний сезон в основній стадії турніру. При цьому Буде-Глімт вже встиг наробити шуму проти грандів, повідомляє 24 Канал.
Як творилась сенсація Буде-Глімта?
"Жовто-чорні" вже встигли обіграти Манчестер Сіті та Атлетіко, а також зіграти внічию з дортмундською Боруссією на етапі ліги ЛЧ. Тепер же Буде-Глімт шокував у дуелях проти Інтера.
В першому матчі норвежці виграли вдома 3:1, але багато фанатів списували це на фактор свого поля. Команда приймає суперників за полярним колом на штучному газоні.
Очікувалось, що в Мілані підопічні Крістіана Ківу візьмуть реванш. Проте чинний фіналіст Ліги чемпіонів зганьбився ще більше та ганебно вилетів з турніру.
Інтер не тільки не зміг першим забити, а ще й пропустив двічі від гостей з Норвегії після перерви. Героєм зустрічі став Єнс-Петер Гауге, на рахунку якого гол та результативний пас.
Цікаво, що свого часу нападник виступав за Мілан, який є принциповим суперником Інтера. Господарі все ж змогли забити один м'яч у відповідь після кутового. Але навіть врятувати нічию у "неррадзурі" не вийшло (1:2).
Огляд матчу Інтер – Буде-Глімт: дивитися відео
Як справи у Інтера?
- Казка Буде-Глімта продовжується. У дебютному сезоні в ЛЧ команда дійшла вже до 1/8 фіналу, де зіграє з Манчестер Сіті або Спортингом.
- А ось Інтер припиняє свою єврокубкову боротьбу. Цей виступ контрастує із минулим сезоном, коли команда тоді ще Сімоне Індзагі дійшла до фіналу турніру.
- На своєму шляху "неррадзурі" тоді вибили Баварію та Барселону. Проте у вирішальному матчі ЛЧ італійці з тріском програли ПСЖ (0:5).
- Для Інтера це був третій єврофінал за п'ять років. У 2020-му команда програла у вирішальному матчі Ліги Європи Севільї (2:3). А у 2023-му "змії" не змогли взяти трофе Ліги чемпіонів в матчі проти Манчестер Сіті (0:1).
- Натомість у поточному сезоні Серії А Інтер впевнено йде до чемпіонства. Підопічні Ківу виграли 13 з 14-ти останніх матчів та лідирують в таблиці, відірвавшись від Мілана на десять балів.