В Англии вынесли вердикт Зинченку и очертили перспективы в Арсенале

Футболист сборной Украины Александр Зинченко в сезоне-2024/2025 потерял место в основном составе "канониров". Он пропустил немало поединков из-за травмы, но даже после восстановления почти не выходит на футбольное поле.

Из-за этого ходит немало слухов, что игрок может покинуть Арсенал. Своим мнением относительно Александра Зинченка и его перспектив в лондонском клубе поделился бывший главный скаут Манчестер Юнайтед Мик Браун, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Insider.

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Нет будущего в Арсенале

Эксперт считает, что в украинца нет будущего в Арсенале. Он отметил важную роль Зинченка в начале карьеры в команде Артеты, но сейчас, по мнению Брауна, он уже не нужен "канонирам":

"Я ожидаю, что он покинет Арсенал. Когда он перешел туда, то был одним из немногих достойных игроков, которые помогли стабилизировать ситуацию, но он не является игроком топ-класса. То же самое касается Габриэла Жезуса.

Он никогда не станет игроком основного состава в этой команде, он выпал из обоймы. Артета подтвердил это, приобретя Тимбера и Калафьори. Зинченко хорошо играет с мячом и может перейти в полузащиту, но всегда были опасения относительно его защитных навыков. Думаю, если в январе другой клуб сделает предложение, то Арсенал отпустит его".

К слову. Ранее появилась информация, что в подписании Александра Зинченка заинтересован миланский Интер. Действующий чемпион Италии может сделать предложение уже в нынешнее трансферное окно.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 украинец сыграл 11 матчей за Арсенал во всех турнирах. Следующий поединок "канониры" проведут 15 января против Тоттенхэма.