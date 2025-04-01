Буковина – Виктория: онлайн-трансляция 1/4 финала Кубка Украины

Во вторник, 1 апреля, стартует розыгрыш четвертьфинального раунда Кубка Украины по футболу 2024/2025. В первом матче сойдутся Буковина из Черновцов и сумская Виктория, а онлайн поединка можно посмотреть непосредственно на сайте 24 Канала.

Это будет встреча двух коллективов Первой лиги Украины. Начало матча на стадион в Черновцах – в 13:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Битва перволиговых клубов

В предыдущем раунде Буковина минимально обыграла на выезде Пробий Городенка. Богдан Бойчук принес победу черновицкому клубу и путевку в четвертьфинал Кубка.

Зато Виктория создала сенсацию. Сумской клуб по пенальти выбил из борьбы черкасский ЛНЗ 3:1, ведь основное и дополнительное время матча 1/8 финала закончилось боевой ничьей 2:2.

Буковина – Виктория: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины

Отметим, что Буковина играет в чемпионской группе Первой лиги за повышение в классе. Зато Виктория играет в Первой лиге Выбывания, хотя идет лидером таблицы за сохранение прописки в ПЛФ.