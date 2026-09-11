Мать мальчика заявила в полицию, что ребята избивали Тимофея и унижали его. Среди них был даже сын тренера, пишет hromadske.

Буллинг в киевской спортивной школе

Хотя Тимофей Севрюк является сыном известного защитника Украины, командира одного из подразделений и Героя Украины Павла Севрюка, он стал объектом издевательств сверстников во время "игры в ТЦК". По словам матери, мальчика били и душили подушкой, называя "уклонистом".

Он лежал лицом в подушку, голова была накрыта еще одной подушкой, ноги были замотаны в одеяло, их еще и держали, дверь в комнату была закрыта на замок. Его душили. То, что его называли "уклонистом", для меня особенно унизительно, больно, потому что мой муж с первых дней служит на передовой. И для Тимофея это очень важно,

– заявила Наталья Севрюк.

Женщина узнала, что другие мальчики из хоккейной команды "Киевские бульдоги", которые поехали на спортивные сборы на море в Болгарию, также подвергались буллингу со стороны группы, в которую входит сын одного из тренеров спортивной школы.

Какова реакция полиции

Следователи Оболонского управления полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса Украины о ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.



В рамках уголовного производства правоохранители должны дать правовую оценку действиям тренерского состава, сопровождавшего детей в Болгарии и отвечавшего за их безопасность.