Мати хлопця заявила у поліцію, що хлопці били Тимофія та принижували його. Серед них був навіть син тренера, пише hromadske.
Булінг у київській спортивній школі
Хоча Тимофій Севрюк є сином відомого захисника України, командира одного з підрозіділів та Героя України Павла Севрюка, він став об'єктом знущань однолітків під час "гри в ТЦК". За свідченнями матері, хлопчика били та душили подушкою, називаючи "ухилянтом".
Він лежав лицем у подушку, голова була накрита ще однією подушкою, ноги були замотані в ковдру, ще й їх тримали, двері в кімнату були зачинені на замок. Його душили. Те, що його називали “ухилянтом”, для мене особливо принизливо, боляче, бо мій чоловік із перших днів служить на передовій. І для Тимофія це дуже важливо,
– заявила Наталя Севрюк.
Жінка дізналася, що інші хлопчики з хокейної команди "Київські бульдоги", які поїхали на спортивний збір на море до Болгарії, також зазнавали булінгу від групи, в яку входить син одного з тренерів спортивної школи.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Яка реакція поліції
Слідчі Оболонського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України щодо неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.
У межах кримінального провадження правоохоронці мають надати правову оцінку діям тренерського складу осіб, які супроводжували дітей у Болгарії та були відповідальні за їхню безпеку.