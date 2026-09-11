Мати хлопця заявила у поліцію, що хлопці били Тимофія та принижували його. Серед них був навіть син тренера, пише hromadske.

Булінг у київській спортивній школі

Хоча Тимофій Севрюк є сином відомого захисника України, командира одного з підрозіділів та Героя України Павла Севрюка, він став об'єктом знущань однолітків під час "гри в ТЦК". За свідченнями матері, хлопчика били та душили подушкою, називаючи "ухилянтом".

Він лежав лицем у подушку, голова була накрита ще однією подушкою, ноги були замотані в ковдру, ще й їх тримали, двері в кімнату були зачинені на замок. Його душили. Те, що його називали “ухилянтом”, для мене особливо принизливо, боляче, бо мій чоловік із перших днів служить на передовій. І для Тимофія це дуже важливо,

– заявила Наталя Севрюк.

Жінка дізналася, що інші хлопчики з хокейної команди "Київські бульдоги", які поїхали на спортивний збір на море до Болгарії, також зазнавали булінгу від групи, в яку входить син одного з тренерів спортивної школи.

Яка реакція поліції

Слідчі Оболонського управління поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею Кримінального кодексу України щодо неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.



У межах кримінального провадження правоохоронці мають надати правову оцінку діям тренерського складу осіб, які супроводжували дітей у Болгарії та були відповідальні за їхню безпеку.