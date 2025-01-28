Суркис впервые прокомментировал вероятный трансфер Бущана в Саудовскую Аравию

Киевское Динамо во время зимнего трансферного окна может потерять третьего опытного футболиста. Ряды "бело-синих" вскоре может покинуть голкипер Григорий Бущан.

30-летний вратарь Динамо Григорий Бущан уже прибыл в Саудовскую Аравию. Столичный клуб договорился с саудитами по трансферу своего основного голкипера, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Когда объявят трансфер Бущана

Президент Динамо Игорь Суркис поделился подробностями переговоров, но отказался называть сумму вероятного трансфера.

Бущан сейчас проходит медосмотр. Когда он его пройдет, тогда я смогу вам стопроцентно сказать, перешел Бущан или нет. Между клубами договоренность есть,

– отметил Суркис.

Отметим, что Григорий Бущан в ближайшее время может пополнить саудовский Аль-Шабаб. По информации СМИ, Динамо получит за своего голкипера от 2 до 3 миллионов евро.

Аль-Шабаб представляет элитный дивизион Саудовской Аравии. В турнирной таблице команда Фатиха Терима идет шестой. За "белых львов" выступают экс-вингер Атлетико Янник Карраско, а также бывший хав Милана и сборной Италии Джакомо Бонавентура.

В составе Динамо Григорий Бущан сыграл 177 матчей, в которых пропустил 164 голов, и отыграл на "ноль" 72 поединка. Вместе с "бело-синими" уроженец Одессы завоевал шесть трофеев.

Напомним, что ранее на правах свободных агентов Динамо покинули Александр Андриевский, который присоединился к Полесью, и Владимир Шепелев.