Главный холостяк страны Тарас Цимбалюк был удивлен приходу модели, с которой был знаком еще до проекта. До участия в шоу эффектная блондинка была в длительных отношениях с украинским футболистом, пишет 24 Канал.

С каким футболистом встречалась участница "Холостяка"?

В течение двух лет модель была вместе с украинским нападающим словацкого клуба Слован Братислава Николаем Кухаревичем.

Отметим, что новый сезон "Холостяка" анонсировали еще в апреле, а уже в июне пара намекнула на разрыв отношений. Николай и Дарья удалили совместные фото и отписались друг от друга в социальных сетях.

До этого влюбленные освещали полную идиллию в своих соцсетях. Пара частенько выкладывала совместный контент.

После таких слухов об окончании отношений девушка начала еще активнее делиться откровенным фото и видео. Зотова имеет отличную фигуру, которой грех не похвастаться. Модель привлекает внимание многих мужчин, поэтому, не исключено, что это стало причиной разрыва отношений с футболистом.

Зотова закончила отношения с Кухаревичем и пошла на "Холостяк" / Фото из соцсетей бывшей пары

К слову. Николай Кухаревич – нападающий Слована, за который выступает с июля 2025-го. Форвард имеет за своей спиной опыт выступлений за сборные Украины U-21 и U-23. В Украине играл в структуре луцкой Волыни и Руха.

Что известно о первом выпуске "Холостяк-14"?