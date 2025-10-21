Главный холостяк страны Тарас Цимбалюк был удивлен приходу модели, с которой был знаком еще до проекта. До участия в шоу эффектная блондинка была в длительных отношениях с украинским футболистом, пишет 24 Канал.
К теме "Холостяк" вернулся: как прошло знакомство Тараса Цимбалюка с девушками в 1 выпуске
С каким футболистом встречалась участница "Холостяка"?
В течение двух лет модель была вместе с украинским нападающим словацкого клуба Слован Братислава Николаем Кухаревичем.
Отметим, что новый сезон "Холостяка" анонсировали еще в апреле, а уже в июне пара намекнула на разрыв отношений. Николай и Дарья удалили совместные фото и отписались друг от друга в социальных сетях.
До этого влюбленные освещали полную идиллию в своих соцсетях. Пара частенько выкладывала совместный контент.
После таких слухов об окончании отношений девушка начала еще активнее делиться откровенным фото и видео. Зотова имеет отличную фигуру, которой грех не похвастаться. Модель привлекает внимание многих мужчин, поэтому, не исключено, что это стало причиной разрыва отношений с футболистом.
Зотова закончила отношения с Кухаревичем и пошла на "Холостяк" / Фото из соцсетей бывшей пары
Ранее 24 Канал рассказывал, кто из спортсменов принимал участие в романтическом шоу.
К слову. Николай Кухаревич – нападающий Слована, за который выступает с июля 2025-го. Форвард имеет за своей спиной опыт выступлений за сборные Украины U-21 и U-23. В Украине играл в структуре луцкой Волыни и Руха.
Что известно о первом выпуске "Холостяк-14"?
- Первая вечеринка шоу состоялась в стиле кинофестиваля. Главный холостяк страны Тарас Цимбалюк встречал роскошных девушек в красивом черно-белом костюме.
- Известный актер вспомнил свои два брака и рассказал, что пришел на проект, чтобы снова почувствовать, что такое настоящая любовь.
- Среди участниц есть фитнес-тренер и мастер спорта по легкой атлетике по прыжкам в высоту Юлия, которая родом из Харькова. Спортсменка 20 лет была в браке.
- Церемонии раз не было в первом выпуске программы. Ее фанаты шоу увидят уже 24 октября в 19:00. Во втором выпуске узнаем, продолжит ли участие в проекте бывшая девушка Николая Кухаревича.