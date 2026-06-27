Сичкар "раскритиковала" многих футболистов. В интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона" досталось и Андрею Шевченко.

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Что сказала Сичкарь?

Известная рестораторша не была щедра на комплименты в адрес президента Украинской ассоциации футбола. Сичкарь поставила под сомнение его человеческие качества.

Он человек, с которым я бы в разведку не пошла. Знаю неприятные вещи, которые он делал по отношению к своим друзьям, скажем так. Он малодушен, это всё показуха,

– отметила Сичкар.

Известно, что Сичкарь и Владислав Ващук состояли в официальном браке с 2009 по 2012 год. Однако вместе пара была гораздо дольше.

Что известно о выступлениях Ващука и Шевченко?

Вместе известные футболисты играли за Динамо в период с 1994 по 1999 год, а также в составе сборной Украины. На счету титулованного центрального защитника и нападающего 162 совместных матча.

Спортсмены вместе выиграли пять титулов чемпиона Украины и три национальных Кубка. Ващук и Шевченко также выходили в 1/4 финала чемпионата мира.