Січкар "пройшлась" по багатьох футболістах. В інтерв'ю Дмитру Гордону на ютуб-каналі "В гостях у Гордона" дісталось й Андрію Шевченку.

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Що сказала Січкар?

Відома рестораторка не була щедрою на компліменти президенту Української асоціації футболу. Січкар поставила під сумнів його людські якості.

Він людина з якою, я б у розвідку не пішла. Знаю неприємні речі, які він робив відносно своїх друзів, скажімо так. Він малодушний, це все показне,

– зазначила Січкар.

Відомо, що Січкар та Владислав Ващук були в офіційному шлюбі з 2009-го по 2012 рік. Однак разом пара була набагато довше.

Що відомо про виступи Ващука та Шевченка?

Разом відомі футболісти грали за Динамо у період з 1994-го по 1999 рік, а також у складі збірної України. У титулованих центрального оборонця та нападника 162 спільні поєдинки.

Спортсмени разом вигравали п’ять титулів чемпіона України та три національні Кубки. Ващук і Шевченко також виходили до 1/4 фіналу чемпіонату світу.