На Днепропетровщине бывший боксер покалечил соседку из-за абрикосов

В Днепропетровской области конфликт из-за абрикосов закончился дракой и тяжелой травмой. Пенсионер, бывший боксер, сломал женщине плечо и получил приговор суда.

Дачный спор внезапно перерос в громкий криминал. История с "ничейными" фруктами завершилась больницей для потерпевшей и условным сроком для нападающего, пишет dnepr.express.

Что произошло на даче?

Инцидент произошел летом 2024 года в садовом товариществе в Никополе. Женщина вместе со знакомым работала на огороде, когда узнала, что кто-то срывает абрикосы с дерева, за которым она ухаживала годами.

Когда она подошла к нарушителю, между ними возник спор. Выяснилось, что абрикосы срывает знакомый пенсионер – бывший мастер спорта по боксу. Словесный конфликт быстро перерос в драку: мужчина несколько раз толкнул женщину, а впоследствии выкрутил ей руку.

В результате пострадавшая получила перелом плеча со смещением. После инцидента нападавший забрал ящик с фруктами и уехал с места происшествия.

Чем все закончилось в суде?

Дело рассмотрел Никопольский горрайонный суд. Обвиняемый своей вины не признал и утверждал, что женщина могла травмироваться во время падения. Однако экспертиза эту версию не подтвердила.

В итоге суд признал мужчину виновным в избиении. Ему назначили 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Также он должен выплатить потерпевшей более 34 тысяч гривен компенсации.

Женщина же отметила, что после травмы не может полноценно пользоваться рукой, что значительно усложнило ее повседневную жизнь.