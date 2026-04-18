Канто, известный под прозвищем "Маэстро", последние годы имел проблемы со здоровьем. 16 апреля его сердце перестало биться, сообщил FightNews.

Что известно о Мигеле Канто?

Жизнь выдающегося мексиканского спортсмена оборвалась на 79-м году жизни из-за внезапного сердечного приступа. Бывший чемпион мира давно болел.

Канто имел уникальную антропометрию: при росте всего 154 сантиметра размах его рук составлял 160. Это помогало ему быть быстрым и техничным, с хорошей защитной стойкой и решительными контратаками.

Как Канто стал чемпионом мира?

По данным BoxRec, пояс чемпиона мира по версии WBC он завоевал 8 января 1975 года, одолев Шоджи Огуму. После этого наступила феноменальная серия из 14 подряд успешных защит, которая позволила ему удерживать звание лучшего на планете в легчайшем весе до 1979 года.

Проиграл титул Канто корейцу Чан-Хи Паку в бою, который был для его соперника домашним. Уже через полгода состоялся реванш, в котором мексиканец почти смог вернуть себе пояс. Но судьи зафиксировали ничью раздельным решением: один из них увидел победу Пака, другой Канто, а у третьего на карточке получилось равенство очков.



Канто с почетным поясом чемпиона мира WBC / фото WBCboxeo

После этого "Маэстро" дрался только в Мексике, а в 1982 году после трех поражений подряд решил завершить профи-карьеру. Всего у него было 70 поединков, 61 победа, из которых только 15 нокаутом, и 9 поражений.