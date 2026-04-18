Канто, відомий під прізвиськом "Маестро", останніми роками мав проблеми зі здоров'ям. 16 квітня його серце перестало битися, повідомив FightNews.

Що відомо про Мігеля Канто?

Життя видатного мексиканського спортсмена обірвалося на 79-ому році життя через раптовий серцевий напад. Колишній чемпіон світу давно хворів.

Канто мав унікальну антропометрію: зі зростом лише 154 сантиметри розмах його рук становив 160. Це допомагало йому бути швидким і технічним, з хорошою захисною стійкою та рішучими контратаками.

Як Канто став чемпіоном світу?

За даними BoxRec, пояс чемпіона світу за версією WBC він здобув 8 січня 1975 року, здолавши Шоджі Огуму. Після цього настала феноменальна серія із 14 поспіль успішних захистів, яка дозволила йому утримувати звання найкращого на планеті у найлегшій вазі аж до 1979 року.

Програв титул Канто корейцеві Чан-Хі Паку у бою, що був для його суперника домашнім. Вже за півроку відбувся реванш, в якому мексиканець майже зміг повернути собі пояс. Але судді зафіксували нічию роздільним рішенням: один з них побачив перемогу Пака, інший Канто, а у третього на картці вийшла рівність очок.



Канто з почесним поясом чемпіона світу WBC / фото WBCboxeo

Після цього "Маестро" бився лише у Мексиці, а у 1982 році після трьох поразок поспіль вирішив завершити профі-кар'єру. Загалом у нього було 70 поєдинків, 61 перемога, з яких лише 15 нокаутом, і 9 поразок.