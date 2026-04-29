Чемпион России по боксу поделился подробностями массовой драки в Турции, случившейся после его поединка. По его словам, в комментарии для российских СМИ, конфликт начался сразу после выхода людей на ринг и быстро перерос в хаотичную схватку с участием десятков человек.

Что рассказал Горохов о драке после боя?

Горохов рассказал, что сначала пытался остановить то, что происходит, кричал "стоп, стоп, стоп", но почти сразу получил удар в затылок, из-за чего на несколько секунд потерял ориентацию.

Я просто закрылся руками. Еще повезло, что были перчатки, я мог хоть как-то защищаться,

– сказал он.

Горохов рассказал, что вокруг постоянно появлялись новые люди, которые наносили удары. Он отметил, что на ринге и рядом летели стулья, а обстановка была настолько тесной, что встать было невозможно: "Каждую секунду подходил новый человек и наносил удар".

Он также рассказал, что заметил нескольких людей, которые пытались защитить его от толпы, но атаки не прекращались. В определенный момент он решил не бороться и притворился слабым, чтобы уменьшить агрессию вокруг.

Позже его подняли и отвели в сторону, где оказали первую помощь. Спортсмен отметил, что видел своего секунданта с травмами и людей на трибунах, которые жестами извинялись за произошедшие события,.

Что известно о драке после боя с Калканом?

Проблемы начались еще во время боя: российская команда прибегала к провокациям и непристойным жестам, что возмутило зрителей и соперников.

В третьем раунде споры переросли в потасовку на ринге. После финального звонка ситуация вышла из-под контроля: зрители и члены команд бросали стулья и наносили удары ногами и кулаками. Охрана не смогла быстро обуздать беспорядки. Из-за хаоса поединок был признан таким, что не состоялся, а организаторы начали расследование, сообщает Karar.

Несмотря на это, Турецкая комиссия профессионального бокса подтвердила победу Горохова, который стал чемпионом мира по версии UBO и ранее получал пояс WBC International. Организация рассматривает возможные санкции в отношении Эмирхана Калкана, включая временное отстранение от спорта.