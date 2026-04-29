Событие состоялось 25 апреля в городе Трабзон. Россиянин вышел на ринг против местного боксера Эмирхана Калкана, которого считают одним из главных талантов турецкого бокса, сообщает РИА Новости.
Засчитали ли победу Горохову?
Горохов одержал победу над Калканом, но при этом во время поединка его представители вели себя провокационно. Они демонстрировали непристойные жесты и травили соперника.
В итоге это привело к массовой драке, из-за чего распространились слухи об аннулировании результата боя. Однако СМИ сообщают, что итог поединка остался в силе.
Эту информацию подтвердили в Турецкой комиссии профессионального бокса. Более того, организация намерена применить санкции к Эмирхану Калкану, вплоть до отстранения от спорта на определенный период.
В нашей жизни было много драк, но такой еще никогда не было. Самое главное, что у нас есть пояс. Их звезда, которая всех била, оказалась на полу. Российский бомбардир зарядил свою коронную пушку. Я не знаю, на что они рассчитывали,
– заявлял Горохов в интервью gazeta.press.
Напомним, что ситуация окончательно вышла из-под контроля после финала боя. К рингу бросились зрители, а также представители обеих команд. В ход пошли кулаки, ноги и пластиковые стулья.
Охрана не смогла сразу остановить толпу. Победа над Калканом сделала Горохова чемпионом мира по версии UBO. Ранее 36-летний россиянин уже получал пояс WBC International.
Санкции против России в спорте: что известно
- С 2022 года против страны-террористки стали применять санкции в международном спорте. Причиной стало начало полномасштабной войны в Украине.
- Россиян отстранили от участия в официальных турнирах почти во всех командных видах спорта отстранены. При этом индивидуальным атлетам оставили возможность соревноваться в нейтральном статусе.
- Для участия в турнирах они должны доказать свою непричастность к военным структурам своей страны. Также спортсмены должны не быть вовлеченными в поддержку войны. К сожалению, в последнее время некоторые федерации начали снимать бан с России.