Скандал произошел после чемпионского боя по версии UBO в Трабзоне. Стычка между командами российского и турецкого боксеров быстро переросла в хаос с участием десятков зрителей, передает 24 Канал.

Что сказал россиянин после боя?

После инцидента Сергей Горохов прокомментировал ситуацию для gazeta.press. По его словам, атака была массовой и внезапной.

В нашей жизни было много драк, но такой еще никогда не было. Самое главное, что у нас есть пояс. Их звезда, которая всех била, оказалась на полу. Российский бомбардир зарядил свою коронную пушку. Я не знаю, на что они рассчитывали,

– добавил россиянин.

Спортсмен также сообщил, что его команда пострадала от толпы, которая била россиян руками, ногами и стульями. После инцидента полиция сопровождала команду Горохова в больницу, где им оказали помощь, а затем в отель.

Почему возникла стычка?

По информации очевидцев, конфликт вспыхнул, когда Горохов подошел пожать руку сопернику, но получил толчок от представителя его команды. После этого на ринге началась драка между командами, а впоследствии туда выбежали зрители.

Как российского боксера избили в Турции: смотрите видео

Участники конфликта дрались руками и ногами, а также бросали пластиковые стулья. Схватка длилась несколько минут, а охрана не могла быстро ее остановить из-за толпы людей.

Российский боксер считает, что одержал досрочную победу над турком Эмирханом Калканом, однако официально победитель боя не был объявлен.