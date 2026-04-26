Скандальный вечер бокса обернулся настоящим хаосом, который больше напоминал уличную схватку, чем спортивное шоу. Поединок пришлось остановить, а организаторы уже начали расследование инцидента, пишет Karar.

Что произошло?

Инцидент произошел в турецком Трабзоне во время боя между россиянином Сергеем Гороховым и местным боксером Эмирханом Калканом.

Еще во время поединка представители российской команды вели себя вызывающе – демонстрировали непристойные жесты и провоцировали соперников. Это вызвало возмущение как у команды турка, так и болельщиков.

Кульминация произошла в третьем раунде, когда конфликт перерос в открытую потасовку. После этого бой фактически потеряли контроль и его пришлось остановить без официального результата.

Стулья, удары ногами и полный хаос

После финального сигнала ситуация окончательно вышла из-под контроля. К рингу ринулись зрители, а также представители обеих команд.

В ход пошло все – кулаки, ноги и даже пластиковые стулья, которые летели прямо в сторону российского боксера.

Охрана не смогла сразу остановить толпу из-за большого количества людей. В результате поединок признали таким, несостоявшимся, а организаторы начали расследование инцидента.

Нарушителям могут грозить серьезные санкции – от штрафов до дисквалификаций и лишения лицензий.

