Скандальний вечір боксу обернувся справжнім хаосом, який більше нагадував вуличну сутичку, ніж спортивне шоу. Поєдинок довелося зупинити, а організатори вже розпочали розслідування інциденту, пише Karar.

Що відбулося?

Інцидент стався у турецькому Трабзоні під час бою між росіянином Сергієм Гороховим та місцевим боксером Емірханом Калканом.

Ще під час поєдинку представники російської команди поводилися зухвало – демонстрували непристойні жести та провокували суперників. Це викликало обурення як у команди турка, так і вболівальників.

Кульмінація сталася в третьому раунді, коли конфлікт переріс у відкриту штовханину. Після цього бій фактично втратили контроль і його довелося зупинити без офіційного результату.

Стільці, удари ногами і повний хаос

Після фінального сигналу ситуація остаточно вийшла з-під контролю. До рингу кинулися глядачі, а також представники обох команд.

У хід пішло все – кулаки, ноги і навіть пластикові стільці, які летіли прямо в бік російського боксера.

Охорона не змогла одразу зупинити натовп через велику кількість людей. У результаті поєдинок визнали таким, що не відбувся, а організатори почали розслідування інциденту.

Порушникам можуть загрожувати серйозні санкції – від штрафів до дискваліфікацій і позбавлення ліцензій.

Що відомо про російського боксера?