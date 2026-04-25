Легендарний боксер не лише побував в окупованому місті, а й заговорив про відкриття там своєї школи, пише rg.ru. Це сприйняли як відверте підігрування російській пропаганді.

Що сказав Костя Цзю про відвідини Донецька?

Колишній абсолютний чемпіон світу Костя Цзю зробив резонансну заяву після поїздки до тимчасово окупованого Донецька. Він назвав місто "близьким і рідним", попри те, що воно перебуває під контролем російських військ.

Боксер заявив про намір відкрити там філію своєї школи, наголосивши, що місцева молодь "любить займатися боксом".

Такі слова пролунали в інтерв'ю російському пропагандистському медіа, що лише підсилило резонанс довкола ситуації.

Реакція та попередні скандали

Висловлювання Цзю викликали гостру реакцію серед українських уболівальників і спортивної спільноти. Йому закидають фактичну підтримку окупації та ігнорування реалій війни.

Це не перший скандал за участю боксера. Раніше він відмовлявся визнавати велич Олександра Усика та виступав проти повернення на ринг Володимира Кличка.

Чим відомий Костя Цзю?