Легендарный боксер не только побывал в оккупированном городе, но и заговорил об открытии там своей школы, пишет rg.ru. Это восприняли как откровенное подыгрывание российской пропаганде.

Что сказал Костя Цзю о посещении Донецка?

Бывший абсолютный чемпион мира Костя Цзю сделал резонансное заявление после поездки во временно оккупированный Донецк. Он назвал город "близким и родным", несмотря на то, что он находится под контролем российских войск.

Боксер заявил о намерении открыть там филиал своей школы, подчеркнув, что местная молодежь "любит заниматься боксом".

Такие слова прозвучали в интервью российскому пропагандистскому медиа, что только усилило резонанс вокруг ситуации.

Реакция и предыдущие скандалы

Высказывания Цзю вызвали острую реакцию среди украинских болельщиков и спортивного сообщества. Его обвиняют в фактической поддержке оккупации и игнорировании реалий войны.

Это не первый скандал с участием боксера. Ранее он отказывался признавать величие Александра Усика и выступал против возвращения на ринг Владимира Кличко.

Чем известен Костя Цзю?