Про це розповіла віцепрезидентка Національної ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. Відповідний допис вона залишила у фейсбук.

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Яка з організацій залишила обмеження у дії?

Мова про Європейський боксерський союз (EBU). Там вирішили не піддаватись тенденціям.

Сьогодні на засіданні Правління EBU, де я маю честь представляти нашу велику боксерську націю від імені Національної Професійної Ліги Боксу України, всі члени Правління проголосували за підтримку статус-кво щодо санкцій проти російського та білоруського професійного боксу,

– написала Шатернікова.

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Зазначимо, що титул чемпіона Європи є одним з важливих інструментів для побудови успішної кар’єри у боксі. Володарі таких поясів зазвичай підіймаються у рейтингах найбільших боксерських організацій: IBF, WBC, WBO та WBA.

Яким є загальне становище представників ворожих країн?

Щоправда, таке рішення не відображає усієї картини у світовому боксі. Наприклад, організації IBF та WBA санкціонують поєдинки у Росії. А інші хоч цього і не роблять – ігнорують ці правила, коли йдеться про зірок.

У напівважкій вазі (до 79,38 кілограмів) нещодавно двічі за усі основні пояси бились Артур Бетербієв та Дмитро Бівол. Спортсмени мають дружні стосунки з кремлівською владою, але зараз представляють кольори Канади та Киргизстану.

Подібна ситуація також і у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) володіє осетин Мурат Гассієв, відомий українцям по бою проти Олександра Усика. У 2018 році він програв українцю у Москві й тоді вийшов на бій під російським прапором. Після початку повномасштабної війни промоутера не змінив, надалі часто буває у Росії, але отримав вірменський паспорт.