Дачна суперечка раптово переросла у гучний кримінал. Історія з "нічийними" фруктами завершилася лікарнею для потерпілої та умовним терміном для нападника, пише dnepr.express.

Що сталося на дачі?

Інцидент стався влітку 2024 року в садовому товаристві у Нікополі. Жінка разом зі знайомим працювала на городі, коли дізналася, що хтось зриває абрикоси з дерева, за яким вона доглядала роками.

Коли вона підійшла до порушника, між ними виникла суперечка. З'ясувалося, що абрикоси зриває знайомий пенсіонер – колишній майстер спорту з боксу. Словесний конфлікт швидко переріс у бійку: чоловік кілька разів штовхнув жінку, а згодом викрутив їй руку.

У результаті постраждала отримала перелом плеча зі зміщенням. Після інциденту нападник забрав ящик із фруктами та поїхав із місця події.

Чим усе закінчилося в суді?

Справу розглянув Нікопольський міськрайонний суд. Обвинувачений своєї вини не визнав і стверджував, що жінка могла травмуватися під час падіння. Однак експертиза цю версію не підтвердила.

У підсумку суд визнав чоловіка винним у побитті. Йому призначили 2 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на рік. Також він має виплатити потерпілій понад 34 тисячі гривень компенсації.

Жінка ж зазначила, що після травми не може повноцінно користуватися рукою, що значно ускладнило її повсякденне життя.