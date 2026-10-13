Бывший хоккеист киевского Сокола продает золото чемпионату мира: после тюрьмы ему негде жить
Бывший хоккеист киевского Сокола продает золото чемпионата мира, чтобы купить квартиру. После того как он вышел из тюрьмы, ему негде жить.
Бывший хоккеист киевского Сокола, 60-летний Михаил Татаринов, выставил на продажу коллекцию своих наград, чтобы купить жилье. Соответствующая информация была опубликована на одном из телеграм-каналов.
Что случилось с Татариновым
Михаил Татаринов – победитель чемпионата мира 1990 года, серебряный призер чемпионата Европы 1990 года, а также обладатель золотой медали Игр доброй воли в Сиэтле 1990 года.
Я продаю все это, чтобы купить квартиру. Мне просто негде жить,
– отметил бывший спортсмен.
В 2001 году в России он был приговорен к тюремному заключению за убийство. Татаринов увлекался азартными играми и однажды проиграл в карты большую сумму денег. Он поехал домой за этими деньгами, а когда вернулся, ему заявили, что он опоздал на 2 минуты.
Кто-то схватил нож и стал атаковать хоккеиста. Однако Татаринов перехватил нападающего и сам вонзил нож тому в живот. В суде прокурор требовал для Михаила 14 лет лишения свободы. Однако бывшего хоккеиста НХЛ судили за "убийство в состоянии аффекта". Окончательное наказание для Татаринова составило 11 месяцев лишения свободы и 2 года условно.
После выхода из тюрьмы Татаринов жил как бездомный. Впоследствии друзья устроили его на работу.
Какой была карьера Татаринова
Свою профессиональную хоккейную карьеру Татаринов начал в киевском Соколе. Он помог украинской команде впервые в истории завоевать бронзу чемпионата СССР 1985 года. Однако из-за аварии на ЧАЭС Татаринов покинул Киев и переехал в Россию.
А оттуда уже в 1990 году перешел в НХЛ. За океаном Татаринов выступал за такие команды, как Вашингтон, Квебек и Бостон. В целом именно 1990 год стал триумфальным в карьере хоккеиста. Ведь в этом году он завоевал медали на трех больших хоккейных турнирах, которые, собственно, сейчас и продает.
Из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм Татаринов и завершил карьеру. Ему было всего 28 лет.
Напомним, что бывший чешский хоккеист Доминик Гашек недавно раскритиковал действия Трампа в отношении России и Украины. В частности, за то, что президент США выступает на стороне Путина и принуждает Украину к капитуляции.
А еще ранее стало известно о том, что россиян больше не будет в Совете Международной федерации хоккея. Однако, к сожалению, одно место там за собой сохранил белорус.