Бывший хоккеист киевского Сокола, 60-летний Михаил Татаринов, выставил на продажу коллекцию своих наград, чтобы купить жилье. Соответствующая информация была опубликована на одном из телеграм-каналов.

Что случилось с Татариновым

Михаил Татаринов – победитель чемпионата мира 1990 года, серебряный призер чемпионата Европы 1990 года, а также обладатель золотой медали Игр доброй воли в Сиэтле 1990 года.

Я продаю все это, чтобы купить квартиру. Мне просто негде жить,

– отметил бывший спортсмен.

В 2001 году в России он был приговорен к тюремному заключению за убийство. Татаринов увлекался азартными играми и однажды проиграл в карты большую сумму денег. Он поехал домой за этими деньгами, а когда вернулся, ему заявили, что он опоздал на 2 минуты.

Кто-то схватил нож и стал атаковать хоккеиста. Однако Татаринов перехватил нападающего и сам вонзил нож тому в живот. В суде прокурор требовал для Михаила 14 лет лишения свободы. Однако бывшего хоккеиста НХЛ судили за "убийство в состоянии аффекта". Окончательное наказание для Татаринова составило 11 месяцев лишения свободы и 2 года условно.

После выхода из тюрьмы Татаринов жил как бездомный. Впоследствии друзья устроили его на работу.

Какой была карьера Татаринова

Свою профессиональную хоккейную карьеру Татаринов начал в киевском Соколе. Он помог украинской команде впервые в истории завоевать бронзу чемпионата СССР 1985 года. Однако из-за аварии на ЧАЭС Татаринов покинул Киев и переехал в Россию.

А оттуда уже в 1990 году перешел в НХЛ. За океаном Татаринов выступал за такие команды, как Вашингтон, Квебек и Бостон. В целом именно 1990 год стал триумфальным в карьере хоккеиста. Ведь в этом году он завоевал медали на трех больших хоккейных турнирах, которые, собственно, сейчас и продает.

Из-за пристрастия к алкоголю и азартным играм Татаринов и завершил карьеру. Ему было всего 28 лет.

Напомним, что бывший чешский хоккеист Доминик Гашек недавно раскритиковал действия Трампа в отношении России и Украины. В частности, за то, что президент США выступает на стороне Путина и принуждает Украину к капитуляции.

А еще ранее стало известно о том, что россиян больше не будет в Совете Международной федерации хоккея. Однако, к сожалению, одно место там за собой сохранил белорус.