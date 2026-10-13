Колишній хокеїст київського Сокола 60-річний Михайло Татаринов виставив на продаж колекцію своїх нагород, аби купити житло. Відповідну інформацію опублікували в одному з телеграм-каналів.

Що сталось із Татариновим

Михайло Татаринов є переможцем чемпіонату світу 1990 року, срібним призером чемпіонату Європи 1990 року, а також має золото Ігор доброї волі в Сіетлі 1990 року.

Я продаю все це, щоб купити квартиру. Мені просто ніде жити,

– зазначив колишній спортсмен.

У 2001 році в Росії він отримав тюремне ув'язнення за вбивство. Татаринов захоплювався азартними іграми, й одного разу програв у карти велику суму грошей. Він поїхав додому по ці кошти, а коли повернувся, то йому заявили, що він спізнився на 2 хвилини.

Хтось схопив ніж і почав атакувати хокеїста. Однак Татаринов перехопив нападника й сам встромив ножа тому в живіт. У суді прокурор вимагав 14 років позбавлення волі для Михайла. Однак колишнього хокеїста НХЛ судили за "вбивство в стані афекту". Остаточне покарання для Татаринова склало 11 місяців ув'язнення та 2 роки умовно.

Після виходу з в'язниці Татаринов жив як безхатько. Згодом друзі влаштували його на роботу.

Якою була кар'єра Татаринова

Свою професійну хокейну кар'єру Татаринов почав у київському Соколі. Він допоміг українській команді вперше в історії взяти бронзу чемпіонату СРСР 1985 року. Однак через аварію на ЧАЕС Татаринов залишив Київ і переїхав у Росію.

А звідти вже в 1990 році перейшов до НХЛ. За океаном Татаринов виступав за такі команди, як-от Вашингтон, Квебек і Бостон. Узагалі саме 1990 рік став тріумфальним у кар'єрі хокеїста. Адже в цей рік він здобув медалі 3 великих хокейних форумів, які власне зараз і продає.

Через захоплення алкоголем й азартними іграми Татаринов і завершив кар'єру. Йому було всього 28 років.

Нагадаємо, що чеський колишній хокеїст Домінік Гашек нещодавно розкритикував дії Трампа щодо Росії й України. Зокрема, за те, що президент США виступає на боці Путіна та примушує Україну до капітуляції.

А ще раніше стало відомо про те, що росіян більше не буде в раді Міжнародної федерації хокею. Однак, на жаль, одне місце там за собою зберіг білорус.