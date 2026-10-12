Домінік Гашек вважає, що лідерам двох держав не вдасться примусити Україну до капітуляції в її оборонній війні проти Росії. Про це легендарний хокейний воротар написав у соцмережі Х.

Що Гашек має на увазі

Так колишній спортсмен відреагував на спроби президента США Дональда Трампа домовитися з Росією про постачання дизельного пального.

Гашек порівняв це з діями нацистської Німеччини та СРСР, які у минулому столітті Пактом Молотова – Ріббентропа розділили між собою територію Польщі.

Трамп і Путін об’єдналися, щоб перемогти Україну й розграбувати її територію – так само, як Гітлер і Сталін об’єдналися у 1939 році, щоб захопити Польщу. Проте цього разу результат буде зовсім іншим,

– написав Гашек.

Зазначимо, що Домінік Гашек є гучним голосом у спорті для аудиторії США, Канади та західноєвропейських країн. Чеський 61-річний спортсмен провів 16 сезонів у НХЛ, де шість разів визнавався найкращим воротарем.

У складі збірної Чехії він здобував "золото" ОІ-1998 та "бронзу" на Олімпіаді-2006. У 1998 його визнали найкращим воротарем турніру.

Як Домінік Гашек допомагає Україні

З 2022-го він публічно підтримує нашу державу у її боротьбі. Вперше Домінік Гашек відвідав українські міста у 2023-му.

Нещодавно ексхокеїст закликав посилити спортивні санкції щодо росіян після того, як Олександр Овечкін взяв участь у передвиборчій кампанії путінської партії "Єдіная Росія".

У серпні легендарний чеський голкіпер висловив вдячність українській тенісистці Олександрі Олійниковій за її внесок у підтримку Збройних Сил України.