Гашек вже давно і послідовно підтримує Україну та закликає до санкцій проти російських спортсменів, які не засуджують війну. Він вважає, що приклад Овечкіна демонструє, чому росіян не варто допускати до міжнародної арени, пише 24 Канал.

До чого закликав Гашек після ганьби Овечкіна

Домінік Гашек висловив обурення тим, що хокеїст з NHL прямо закликав підтримувати партію, відповідальну за воєнні злочини в Україні та формування диктаторського авторитарного режиму в Росії.

Доки ми не заборонимо всім громадянам Росії (зокрема спортсменам), які не засудили офіційно російську агресію, робити публічні виступи у межах ЄС і НАТО, Росія ніколи не буде переможена і війна не закінчиться. Політики мусять законодавчо затвердити це!

– заявив Гашек у соцмережах.

Колишній хокеїст також додав, що не лише Овечкін, але й будь-який інший спортсмен, який відмовляється офіційно висловити незгоду з війною, слугує рекламою агресії, а допуск таких атлетів до змагань, зокрема NHL, тільки сприяє тому, щоб росіян та українців вбивали.

Окрім Овечкіна, участь у передвиборчій пропаганді "Єдіной Росії" взяли інший хокеїст В'ячеслав Фетісов, боєць ММА Федір Ємельяненко та зрадник України шахіст Сергій Карякін.