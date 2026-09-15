Гашек уже давно и последовательно поддерживает Украину и призывает к введению санкций против российских спортсменов, которые не осуждают войну. Он считает, что пример Овечкина показывает, почему россиян не следует допускать на международную арену, пишет 24 Канал.

К чему призвал Гашек после позора Овечкина

Доминик Гашек выразил возмущение тем, что хоккеист из НХЛ прямо призвал поддерживать партию, ответственную за военные преступления в Украине и формирование диктаторского авторитарного режима в России.

Пока мы не запретим всем гражданам России (в частности, спортсменам), которые официально не осудили российскую агрессию, выступать публично на территории ЕС и НАТО, Россия никогда не будет побеждена, и война не закончится. Политики должны законодательно закрепить это!

– заявил Гашек в соцсетях.

Бывший хоккеист также добавил, что не только Овечкин, но и любой другой спортсмен, который отказывается официально выразить несогласие с войной, служит рекламой агрессии, а допуск таких спортсменов к соревнованиям, в частности в НХЛ, только способствует тому, чтобы россиян и украинцев убивали.

Помимо Овечкина, участие в предвыборной пропаганде "Единой России" приняли другой хоккеист Вячеслав Фетисов, боец ММА Федор Емельяненко и предатель Украины шахматист Сергей Карякин.