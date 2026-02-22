24 Канал предлагает вместе посмотреть, что подготовили организаторы в завершение скандальных, противоречивых, но ярких и полных спортивных триумфов Олимпийских игр.

Как прошли Олимпийские игры-2026 в Италии?

Всего на ледовых и снежных аренах Милана и Кортины было разыграно 116 комплектов медалей.

Суперзвездой Игр стал норвежец Йоханнес Клебо, который побил рекорд по количеству золотых наград на зимних Олимпиадах, завоевав в общей сложности за карьеру 11 наград высшей пробы.

Команда скандинавской страны традиционно доминировала, обеспечив себе победу в медальном зачете. Свой лучший результат в истории продемонстрировала хозяйка Италия, которая прекрасно выступила в санном спорте, конькобежном спорте и горных лыжах.

Украина же гордится Владиславом Гераскевичем, который уступил личными спортивными амбициями ради своей страны и памяти тех, кто стал жертвой российской агрессии. Дисквалификация украинского скелетониста – самый позорный эпизод Игр, но благодаря Гераскевичу об Украине говорил весь мир.

Где и когда состоится церемония закрытия Игр?

22 февраля в 21:00 по киевскому времени начнется шоу на Арене Вероны – античном амфитеатре, который входит в тройку крупнейших в Италии. Древнее сооружение вмещает 12 тысяч зрителей.

Где смотреть трансляцию церемонии закрытия Олимпиады?

Официальным транслятором в Украине является Общественное Спорт. Также церемонию закрытия для украинских телезрителей показывают каналы Eurosport, которые можно посмотреть в пакете подписки HBO Max.

Онлайн-трансляция церемонии закрытия Олимпийских игр-2026 – смотрите видео: