24 Канал пропонує разом подивитися, що підготували організатори на завершення скандальних, суперечливих, але яскравих і сповнених спортивних тріумфів Олімпійських ігор.

Як пройшли Олімпійські ігри-2026 в Італії?

Усього на льодових та сніжних арених Мілана й Кортіни було розіграно 116 комплектів медалей.

Суперзіркою Ігор став норвежець Йоганнес Клебо, який побив рекорд за кількістю золотих нагород на зимових Олімпіадах, здобувши загалом за кар'єру 11 нагород найвищого ґатунку.

Команда скандинавської країни традиційно домінувала, забезпечивши собі перемогу в медальному заліку. Свій найкращий результат в історії продемонструвала господарка Італія, яка чудово виступила у санному спорті, ковзанярстві та гірських лижах.

Україна ж пишається Владиславом Гераскевичем, який поступився особистими спортивними амбіціями заради своєї країни і пам'яті тих, хто став жертвою російської агресії. Дискваліфікація українського скелетоніста – найганебніший епізод Ігор, але завдяки Гераскевичу про Україну говорив весь світ.

Де та коли відбудеться церемонія закриття Ігор?

22 лютого о 21:00 за київським часом розпочнеться шоу на Арені Верони – античному амфітеатрі, який входить до трійки найбільших в Італії. Стародавня споруда вміщає 12 тисяч глядачів.

Де дивитися трансляцію церемонії закриття Олімпіади?

Офіційним транслятором в Україні є Суспільне Спорт. Також церемонію закриття для українських телеглядачів показують канали Eurosport, які можна переглянути в пакеті підписки HBO Max.

Онлайн-трансляція церемонії закриття Олімпійських ігор-2026 – дивіться відео: