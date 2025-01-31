Гонки преследования на Евро-2025 по биатлону: кто из украинцев будет бороться за медали
В программе четвертого соревновательного дня чемпионата Европы-2025 по биатлону запланированы гонки преследования. Участники соревнований отобрались по итогам спринтов.
В субботу, 1 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло на ЧЕ-2026 по биатлону состоятся гонки преследования среди женщин и мужчин. Эти соревнования будут предпоследними на турнире, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.
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Состав сборной Украины на гонки преследования
Первыми на старт 10-ти километровой дистанции выйдут женщины. Гонка начнется в 12:00 по Киеву.
Всего по результатам спринта отобралось 60 спортсменок. От Украины гонку преследования будут бежать Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Дарья Чалык.
Первой среди украинок с интервалом в +1:19 от лидера будет бежать Александра Меркушина.
Стартлист женской сборной Украины по биатлону
- 12. Александра Меркушина +1:19
- 21. Анастасия Меркушина +1:46
- 32. Лилия Стеблина +2:08
- 55. Дарья Чалык +2:50
В 14:45 на дистанцию 12,5 километра выйдут мужчины. Среди 60 участников гонки четверо будут представлять Украину: Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко и Денис Насико. Дебютант сборной Роман Боровик, который был последним из украинцев в спринте, не будет участвовать в соревновании.
Стартлист мужской сборной Украины по биатлону
- 20. Артем Тищенко +0:54
- 34. Богдан Цымбал +1:18
- 42. Руслан Ткаленко +1:29
- 59. Денис Насико +2:03
Напомним, что в последний день чемпионата мира запланированы эстафеты. Украина выступит сильнейшим составом, за исключением Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.