Гонки преследования на Евро-2025 по биатлону: кто из украинцев будет бороться за медали

В программе четвертого соревновательного дня чемпионата Европы-2025 по биатлону запланированы гонки преследования. Участники соревнований отобрались по итогам спринтов.

В субботу, 1 февраля, в итальянском Мартел-валь-Мартелло на ЧЕ-2026 по биатлону состоятся гонки преследования среди женщин и мужчин. Эти соревнования будут предпоследними на турнире, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт IBU.

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Состав сборной Украины на гонки преследования

Первыми на старт 10-ти километровой дистанции выйдут женщины. Гонка начнется в 12:00 по Киеву.

Всего по результатам спринта отобралось 60 спортсменок. От Украины гонку преследования будут бежать Александра Меркушина, Анастасия Меркушина, Лилия Стеблина и Дарья Чалык.

Первой среди украинок с интервалом в +1:19 от лидера будет бежать Александра Меркушина.

Стартлист женской сборной Украины по биатлону

12. Александра Меркушина +1:19

21. Анастасия Меркушина +1:46

32. Лилия Стеблина +2:08

55. Дарья Чалык +2:50

В 14:45 на дистанцию 12,5 километра выйдут мужчины. Среди 60 участников гонки четверо будут представлять Украину: Артем Тищенко, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко и Денис Насико. Дебютант сборной Роман Боровик, который был последним из украинцев в спринте, не будет участвовать в соревновании.

Стартлист мужской сборной Украины по биатлону

20. Артем Тищенко +0:54

34. Богдан Цымбал +1:18

42. Руслан Ткаленко +1:29

59. Денис Насико +2:03

Напомним, что в последний день чемпионата мира запланированы эстафеты. Украина выступит сильнейшим составом, за исключением Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного.