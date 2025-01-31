В женском спринте лучше всего среди украинок выступила Александра Меркушина, которая попала в топ-15. Следующими на старт вышли мужчины, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы в спринте на ЧЕ-2025

На мужскую спринтерскую гонку было заявлено 132 спортсмена. Сборную Украины представляли пятеро биатлонистов: 29. Богдан Цымбал, 40. Артем Тищенко, 57. Денис Насико, 83. Руслан Ткаленко, 120. Роман Боровик.

Первым среди украинцев начал гонку Богдан Цымбал. Он потерпел один промах на первой стрельбе и завершил гонку на 33-м месте.

Идеальную меткость продемонстрировал Артем Тищенко. Он закрыл все мишени и "с нулем" финишировал 20-м. Этот результат стал лучшим среди украинцев.

Чемпионом мужского спринта стал Ветле Шостад Кристиансен. Норвежец в невероятном стиле вырвал победу в этой дисциплине. Компанию ему на подиуме составили Ветле Кристиансен из Норвегии и представитель Австрии Фредрик Мюльбахер.

Результат мужского спринта Евро-2025 по биатлону

1. Сиверт Баккен (Норвегия, 0+0) 25:03.6

2. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0) +6.6

3. Фредрик Мюльбахер (Австрия, 0+0) +10.2

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20. Артем Тищенко (Украина, 0+0) +54.3

34. Богдан Цымбал (Украина, 1+0) +1:18.3

42. Руслан Ткаленко (Украина, 0+1) +1:29.4

59. Денис Насико (Украина, 2+2) 2:03.5

61. Роман Боровик (Украина, 0+2) +2:08.8

Следующие гонки на чемпионате Европы-2025 по биатлону запланированы на субботу, 1 февраля. В третий соревновательный день турнира состоятся женская (начало в 12:00) и мужская (в 14:45) гонки преследования.