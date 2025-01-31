У жіночому спринту найкраще серед українок виступила Олександра Меркушина, яка потрапила у топ-15. Наступними на старт вийшли чоловіки, пише 24 Канал.

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Як виступили українці у спринту на ЧЄ-2025

На чоловічу спринтерську гонку було заявлено 132 спортсмена. Збірну України представляли п'ятеро біатлоністів: 29. Богдан Цимбал, 40. Артем Тищенко, 57. Денис Насико, 83. Руслан Ткаленко, 120. Роман Боровик.

Першим серед українців розпочав гонку Богдан Цимбал. Він зазнав одної хиби на першій стрільбі та завершив гонку на 33-му місці.

Ідеальну влучність продемонстрував Артем Тищенко. Він закрив усі мішені та "з нулем" фінішував 20-м. Цей результат став найкращим серед українців.

Чемпіоном чоловічого спринту став Ветле Шостад Крістіансен. Норвежець у неймовірному стилі вирвав перемогу у цій дисципліні. Компанію йому на подіумі склали Ветле Крістіансен з Норвегії та представник Австрії Фредрік Мюльбахер.

Результат чоловічого спринту Євро-2025 з біатлону

1. Сіверт Баккен (Норвегія, 0+0) 25:03.6

2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 0+0) +6.6

3. Фредрік Мюльбахер (Австрія, 0+0) +10.2

…

20. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +54.3

34. Богдан Цимбал (Україна, 1+0) +1:18.3

42. Руслан Ткаленко (Україна, 0+1) +1:29.4

59. Денис Насико (Україна, 2+2) 2:03.5

61. Роман Боровик (Україна, 0+2) +2:08.8

Наступні гонки на чемпіонаті Європи-2025 з біатлону заплановані на суботу, 1 лютого. У третій змагальний день турніру відбудуться жіноча (початок о 12:00) та чоловіча (о 14:45) гонки переслідування.