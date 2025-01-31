У суботу, 1 лютого, в італійському Мартел-валь-Мартелло на ЧЄ-2026 з біатлону відбудуться гонки переслідування серед жінок та чоловіків. Ці змагання будуть передостанніми на турнірі, пише 24 Канал з посиланням на сайт IBU.

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Склад збірної України на гонки переслідування

Першими на старт 10-ти кілометрової дистанції вийдуть жінки. Гонка розпочнеться о 12:00 за Києвом.

Всього за результатами спринту відібралося 60 спортсменок. Від України гонку переслідування бігтимуть Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина та Дарина Чалик.

Першою серед українок з інтервалом у +1:19 від лідерки бігтиме Олександра Меркушина.

Стартлист жіночої збірної України з біатлону

12. Олександра Меркушина +1:19

21. Анастасія Меркушина +1:46

32. Лілія Стеблина +2:08

55. Дарина Чалик +2:50

О 14:45 на дистанцію 12,5 кілометра вийдуть чоловіки. Серед 60 учасників гонки четверо представлятимуть Україну: Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко та Денис Насико. Дебютант збірної Роман Боровик, який був останнім з українців у спринті, не братиме участь у змаганні.

Стартлист чоловічої збірної України з біатлону

20. Артем Тищенко +0:54

34. Богдан Цимбал +1:18

42. Руслан Ткаленко +1:29

59. Денис Насико +2:03

Нагадаємо, що в останній день чемпіонату світу заплановані естафети. України виступить найсильнішим складом, за виключенням Юлії Джими та Дмитра Підручного.