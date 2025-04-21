Соревнования в Кишиневе продолжались с 13 по 21 апреля. Наша команда по итогам чемпионата Европы-2025 завоевала 13 наград (1 золото, 5 серебряных и 7 бронзовых), пишет 24 Канал.

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Итоги выступления сборной Украины на ЧЕ-2025

Единственную золотую медаль для сборной Украины завоевала Ольга Ивженко, которая выступала в весовой категории до 55 килограммов. В рывке с результатом в 93 килограмма она заняла первое место. Кроме того, в двоеборье украинка получила "бронзу".

Ольга Ивженка завоевала две медали на ЧЕ-2025 / фото Федерации тяжелой атлетики Украины

Серебряными призерами ЧЕ-2025 стали пять представителей Украины: Светлана Москвина, Дмитрий Кондратюк, Ирина Домбровская, Кристина Бородина и Богдан Гоза.

Бронзовые награды, кроме Ольги Ивженко, получили Светлана Москвина, Анастасия Маневская, Богдан Гоза, Валентина Кисель и Владислав Прилипко.

К сожалению, из-за травмы полученной на Олимпиаде-2024 чемпионат Европы пропустила абсолютная чемпионка в категории до 59 килограммов Камила Конотоп. Ее отсутствие сказалось на результатах команды.

Все медали сборной Украины на ЧЕ-2025

"Золото": Ольга Ивженко (рывок, до 55 килограммов)

"Серебро": Светлана Москвина (рывок, до 64 килограммов), Дмитрий Кондратюк (толчок, до 81 килограмма), Ирина Домбровская (рывок, до 76 килограммов), Кристина Бородина (толчок, свыше 87 килограммов), Богдан Гоза (рывок, до 109 килограммов).

"Бронза": Ольга Ивженко (тотал, до 55 килограммов), Светлана Москвина (тотал, до 64 килограммов), Анастасия Маневская (тотал, до 87 килограммов), Богдан Гоза (тотал, до 109 килограммов), Валентина Кисель (рывок + тотал, свыше 87 килограммов), Владислав Прилипко (рывок, до 109 килограммов)

В общем медальном зачете сборная Украины заняла 12 место.