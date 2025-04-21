Змагання у Кишиневі тривали з 13 до 21 квітня. Наша команда за підсумком чемпіонату Європи-2025 здобула 13 нагород (1 золото, 5 срібних та 7 бронзових), пише 24 Канал.

Читайте також Глава Мінспорту відреагував на скандал з призначенням тренера, який працював в окупованому Криму

Підсумки виступу збірної України на ЧЄ-2025

Єдину золоту медаль для збірної України здобула Ольга Івженко, яка виступала у ваговій категорії до 55 кілограмів. У ривку з результатом у 93 кілограми вона посіла перше місце. Крім того, у двоборстві українка здобула "бронзу".

Ольга Івженка здобула дві медалі на ЧЄ-2025 / фото Федерації важкої атлетики України

Срібними призерами ЧЄ-2025 стали п'ять представників України: Світлана Москвіна, Дмитро Кондратюк, Ірина Домбровська, Христина Бородіна та Богдан Гоза.

Бронзові нагороди, окрім Ольги Івженко, здобули Світлана Москвіна, Анастасія Манєвська, Богдан Гоза, Валентина Кисіль та Владислав Прилипко.

На жаль, через травму отриману на Олімпіаді-2024 чемпіонат Європи пропустила абсолютна чемпіонка в категорії до 59 кілограмів Каміла Конотоп. Її відсутність позначилася на результатах команди.

Усі медалі збірної України на ЧЄ-2025

"Золото": Ольга Івженко (ривок, до 55 кілограмів)

"Срібло": Світлана Москвіна (ривок, до 64 кілограмів), Дмитро Кондратюк (поштовх, до 81 кілограма), Ірина Домбровська (ривок, до 76 кілограмів), Христина Бородіна (поштовх, понад 87 кілограмів), Богдан Гоза (ривок, до 109 кілограмів).

"Бронза": Ольга Івженко (тотал, до 55 кілограмів), Світлана Москвіна (тотал, до 64 кілограмів), Анастасія Манєвська (тотал, до 87 кілограмів), Богдан Гоза (тотал, до 109 кілограмів), Валентина Кисіль (ривок + тотал, понад 87 кілограмів), Владислав Прилипко (ривок, до 109 кілограмів)

У загальному медальному заліку збірна України посіла 12 місце.