Сборная Украины завоевала 13 медалей на чемпионате Европы по тяжелой атлетике
- Сборная Украины на чемпионате Европы-2025 по тяжелой атлетике в Кишиневе завоевала 13 медалей: 1 золотую, 5 серебряных и 7 бронзовых.
- Ольга Ивженко получила единственную золотую медаль в рывке в категории до 55 кг, а также бронзу в двоеборье.
- Украина заняла 12 место в общем медальном зачете чемпионата.
В столице Молдовы Кишиневе завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Сборная Украины на турнире была представлена 17-ю спортсменами.
Соревнования в Кишиневе продолжались с 13 по 21 апреля. Наша команда по итогам чемпионата Европы-2025 завоевала 13 наград (1 золото, 5 серебряных и 7 бронзовых), пишет 24 Канал.
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Итоги выступления сборной Украины на ЧЕ-2025
Единственную золотую медаль для сборной Украины завоевала Ольга Ивженко, которая выступала в весовой категории до 55 килограммов. В рывке с результатом в 93 килограмма она заняла первое место. Кроме того, в двоеборье украинка получила "бронзу".
Ольга Ивженка завоевала две медали на ЧЕ-2025 / фото Федерации тяжелой атлетики Украины
Серебряными призерами ЧЕ-2025 стали пять представителей Украины: Светлана Москвина, Дмитрий Кондратюк, Ирина Домбровская, Кристина Бородина и Богдан Гоза.
Бронзовые награды, кроме Ольги Ивженко, получили Светлана Москвина, Анастасия Маневская, Богдан Гоза, Валентина Кисель и Владислав Прилипко.
К сожалению, из-за травмы полученной на Олимпиаде-2024 чемпионат Европы пропустила абсолютная чемпионка в категории до 59 килограммов Камила Конотоп. Ее отсутствие сказалось на результатах команды.
Все медали сборной Украины на ЧЕ-2025
- "Золото": Ольга Ивженко (рывок, до 55 килограммов)
- "Серебро": Светлана Москвина (рывок, до 64 килограммов), Дмитрий Кондратюк (толчок, до 81 килограмма), Ирина Домбровская (рывок, до 76 килограммов), Кристина Бородина (толчок, свыше 87 килограммов), Богдан Гоза (рывок, до 109 килограммов).
- "Бронза": Ольга Ивженко (тотал, до 55 килограммов), Светлана Москвина (тотал, до 64 килограммов), Анастасия Маневская (тотал, до 87 килограммов), Богдан Гоза (тотал, до 109 килограммов), Валентина Кисель (рывок + тотал, свыше 87 килограммов), Владислав Прилипко (рывок, до 109 килограммов)
В общем медальном зачете сборная Украины заняла 12 место.