Матч между сборными Чехии и Южной Африки на чемпионате мира состоялся в Атланте 18 июня. О его результате сообщает 24 Канал.

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Как сыграли Чехия и ЮАР?

Уже на первой минуте чешская команда могла выйти вперед, но нападающий леверкузенского Байера Патрик Шик не сумел точно попасть головой по мячу.

Нападение его сборной исправилось через пять минут. С паса Александра Сойки отличился Михал Садилек – 1:0

Чехия – ЮАР – 1:1

Гол: Садилек, 6 – Мокоена, 83

После того, как представители внутреннего чемпионата вывели Чехию вперёд, команда уступила инициативу сопернику. Ещё в первом тайме игроки ЮАР сумели перехватить контроль над мячом, а также создали несколько неплохих моментов у ворот соперника.

В начале второго тайма чехи создали несколько моментов уже в первые три минуты после возобновления игры. Самым опасным из них был удар Шика головой после углового – в руки вратарю.

Второй тайм сильно напоминал первый по ходу игры, ведь после активного начала европейская сборная уступила мяч соперникам.

На 81-й минуте давление представителей "чёрного континента" дало результат. Фол Шульца в штрафной площади, пенальти — 1:1. Такой счёт и был зафиксирован в итоге.

Что дальше для обеих команд?

Чешская сборная завершит групповой этап 25 июня в Мехико, где встретится с мексиканскими футболистами. Начало матча запланировано на 04:00 по киевскому времени. В это же время в городе Монтеррей африканская сборная начнет поединок против Южной Кореи.

Завтра, 19 июня, в 04:00 состоится другой матч группы А, в котором сойдутся соорганизаторы турнира — Мексика и Южная Корея.