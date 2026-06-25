Чехия не смогла выйти в плей-офф ЧМ-2026, уступив Мексике

На чемпионате мира стартовал третий тур группового этапа. Для части команд судьба путевок в плей-офф определилась ещё после второго тура – одни досрочно гарантировали себе выход в следующий раунд, другие лишились шансов на продолжение борьбы. Впрочем, в некоторых группах интрига сохранялась до последнего.

В частности, в группе А хозяйка турнира Мексика встретилась со сборной Чехии. Если мексиканцы ещё во втором туре обеспечили себе выход в 1/16 финала, то чехам для продолжения борьбы нужна была лишь победа. Об этом сообщает 24 Канал.

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Чехия – Мексика 0:3

Голы: Чавес Гарсия, 55, Киньонес, 61, Фильгадо, 90+4

Сборная Мексики уверенно обыграла Чехию со счётом 0:3.

В первом тайме мексиканцы владели преимуществом и создавали больше опасных моментов, однако открыть счёт до перерыва командам не удалось.

После перерыва Мексика быстро реализовала своё преимущество. На 55-й минуте счёт открыл Матео Чавес. Уже через шесть минут преимущество мексиканцев удвоил Хулиан Киньонес, сделав счёт 2:0.

Окончательную точку в матче подопечные мексиканской сборной поставили уже в добавленное время. На 90+4-й минуте отличился Альваро Фидальго, который установил итоговый счет – 0:3.

Обзор матча Чехия – Мексика: смотрите видео от МЕГОГО

Эта победа стала исторической для Мексики. Команда впервые выиграла все три матча группового этапа чемпионата мира, набрала максимальные 9 очков и вышла в 1/16 финала с первого места в группе. Важно, что мексиканцы не пропустили ни одного гола на групповом этапе турнира.

Особым моментом матча стало появление на поле легендарного вратаря Гильермо Очоа. На 78-й минуте 40-летний вратарь вышел на замену и официально стал одним из немногих футболистов в истории, которые попадали в заявку и выходили на поле на шести чемпионатах мира подряд. Ранее такого достижения также добились Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Еще один исторический рекорд установил Хильберто Мора. В возрасте 17 лет и 253 дней он стал самым молодым футболистом в истории сборной Мексики, вышедшим в стартовом составе на матч чемпионата мира.

В то же время сборная Чехии завершила выступления на ЧМ-2026. Команда заняла последнее место в группе А, набрав всего одно очко, и досрочно покинула турнир.