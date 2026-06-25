Зокрема, у групі А господар турніру Мексика зустрічалася зі збірною Чехії. Якщо мексиканці ще в другому турі забезпечили собі вихід до 1/16 фіналу, то чехам для продовження боротьби була потрібна лише перемога. Про це повідомляє 24 Канал.

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Чехія – Мексика 0:3

Голи: Чавес Гарсія, 55, Кіньйонес, 61, Фільгадо, 90+4

Збірна Мексики впевнено переграла Чехію з рахунком 0:3.

У першому таймі мексиканці володіли перевагою та створювали більше небезпечних моментів, однак відкрити рахунок до перерви командам не вдалося.

Після відпочинку Мексика швидко реалізувала свою перевагу. На 55-й хвилині рахунок відкрив Матео Чавес. Вже через шість хвилин перевагу мексиканців подвоїв Хуліан Кіньйонес, зробивши рахунок 2:0.

Остаточну крапку в матчі підопічні мексиканської збірної поставили вже у компенсований час. На 90+4-й хвилині відзначився Альваро Фідальго, який встановив підсумковий рахунок – 0:3.

Огляд матчу Чехія – Мексика: дивіться відео від МЕГОГО

Ця перемога стала історичною для Мексики. Команда вперше виграла всі три матчі групового етапу чемпіонату світу, набрала максимальні 9 очок та вийшла до 1/16 фіналу з першого місця у групі. Важливо, що мексиканці не пропустили жодного гола на груповій стадії турніру.

Особливим моментом матчу стала поява на полі легендарного голкіпера Гільєрмо Очоа. На 78-й хвилині 40-річний воротар вийшов на заміну та офіційно став одним із небагатьох футболістів в історії, які потрапляли до заявки та виходили на поле на шести поспіль чемпіонатах світу. Раніше такого досягнення також досягли Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі.

Ще один історичний рекорд встановив Хільберто Мора. У віці 17 років і 253 днів він став наймолодшим футболістом в історії збірної Мексики, який вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату світу.

Натомість збірна Чехії завершила виступи на ЧС-2026. Команда посіла останнє місце у групі А, набравши лише одне очко, та достроково залишила турнір.