Мундіаль у США, Канаді та Мексиці продовжує дивувати не лише результатами, а й суворими суддівськими експериментами. Черговий турнірний день ознаменувався гучним прецедентом, в епіцентрі якого опинився один із головних лідерів англійської збірної, повідомляє 24 Канал.

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Чому Беллінгем уникнув червоної картки?

Під час гри камери чітко зафіксували, як Джуд Беллінгем прикрив рот рукою під час діалогу з форвардом ганців Джорданом Айю. Соцмережі миттєво вибухнули обуренням, адже перед стартом ЧС-2026 ФІФА запровадила радикальне нововведення: пряму червону картку за приховування рота під час розмов на полі. Фанати очікували на втручання VAR, проте арбітри залишили епізод без покарання.

Голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна розставив усі крапки над "і", пояснивши, що ключовим є контекст. За його словами, гравцям не заборонено банально спілкуватися між собою. Беллінгем та Айю не проявляли агресії чи ознак конфлікту, тому підстав для санкцій не було.

Історичне вилучення Альмірона

На відміну від англійця, півзахисник збірної Парагваю Мігель Альмірон уже встиг вписати своє ім'я в історію як перша "жертва" нових правил. У матчі проти Туреччини він влаштував гарячу суперечку з Мертом Мюльдюром і закрив рот рукою. Після підказки відеоасистентів арбітр вилучив парагвайця з поля.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що організація налаштована безкомпромісно. Поштовхом до змін став гучний скандал у Лізі чемпіонів, коли вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні отримав 6 матчів бану за расизм на адресу Вінісіуса Жуніора, намагаючись сховати свої слова від камер. Наразі жорстке правило тестують виключно на ЧС-2026.