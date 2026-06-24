Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продолжает удивлять не только результатами, но и строгими судейскими экспериментами. Очередной турнирный день ознаменовался громким прецедентом, в эпицентре которого оказался один из главных лидеров сборной Англии, сообщает 24 Канал.

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Почему Беллингем избежал красной карточки?

Во время игры камеры четко зафиксировали, как Джуд Беллингем прикрыл рот рукой во время разговора с ганским нападающим Джорданом Айю. Соцсети мгновенно взорвались возмущением, ведь перед стартом ЧМ-2026 ФИФА ввела радикальное нововведение: прямую красную карточку за прикрывание рта во время разговоров на поле. Болельщики ожидали вмешательства VAR, однако арбитры оставили эпизод без наказания.

Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина разъяснил ситуацию, пояснив, что ключевую роль играет контекст. По его словам, игрокам не запрещено просто общаться между собой. Беллингем и Айю не проявляли агрессии или признаков конфликта, поэтому оснований для санкций не было.

Историческое удаление Альмирона

В отличие от англичанина, полузащитник сборной Парагвая Мигель Альмирон уже успел вписать своё имя в историю как первая "жертва" новых правил. В матче против Турции он устроил жаркую перепалку с Мертом Мюльдюром и закрыл ему рот рукой. После подсказки видеоассистентов арбитр удалил парагвайца с поля.

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул, что организация настроена бескомпромиссно. Поводом для изменений стал громкий скандал в Лиге чемпионов, когда вингер "Бенфики" Джанлука Престианни получил 6 матчей дисквалификации за расистские высказывания в адрес Винисиуса Жуниора, пытаясь скрыть свои слова от камер. Пока что это жесткое правило тестируется исключительно на ЧМ-2026.